Idéal en toute saison, le hammam permet de détendre tous les muscles du corps, de nettoyer la peau et d’éliminer ainsi les toxines de notre organisme. Il est le prélude idéal avant d’embarquer pour un gommage corporel aux fruits de la passion et un massage du monde.

Seul, à deux ou entre amis, nous vous proposons des rituels dans un espace privatif (1 à 4 personnes). Retrouvez dans un même lieu votre hammam et son petit salon de détente avec son espace de gommage et de massage.

En savoir plus sur le Hammam

Profitez d’un moment de détente absolue dans un espace privatif dédié au bien-être, dans le centre-ville de Lyon. Seul, à deux ou entre amis (jusqu’à 4 personnes), notre hammam privatif vous accueille pour vivre une expérience unique. Dans ce cadre intimiste, vous retrouverez un hammam accompagné d’un salon de détente, ainsi qu’un espace réservé aux gommages et massages. Le hammam est idéal pour se ressourcer, nettoyer la peau en profondeur et éliminer les toxines, tout en offrant un moment de relaxation incomparable.

Les bienfaits du hammam

Le hammam est bien plus qu’un simple bain de vapeur : il s’agit d’un véritable rituel de purification et de relaxation. La chaleur douce et enveloppante permet de détendre les muscles, d’apaiser les tensions et de favoriser l’élimination des toxines par la transpiration. En stimulant la circulation sanguine et en nettoyant les pores, le hammam laisse la peau douce et éclatante. Ce moment de bien-être est parfait en toute saison, que ce soit pour se réchauffer en hiver ou pour se détoxifier en été.

Un espace privatif pensé pour votre confort

Notre hammam privatif est conçu pour offrir une expérience personnalisée et confortable. Vous disposerez d’un espace dédié comprenant :

Un hammam : Une salle de vapeur chaude pour relâcher les tensions et purifier votre peau.

Une salle de vapeur chaude pour relâcher les tensions et purifier votre peau. Un salon de détente : Parfait pour prolonger la relaxation dans une ambiance apaisante.

Parfait pour prolonger la relaxation dans une ambiance apaisante. Un espace de soins : Idéal pour des gommages et massages, complétant ainsi votre rituel bien-être.

Que vous soyez seul, en couple ou entre amis, cet espace privatif garantit une expérience unique dans une atmosphère paisible.

Un hammam privatif avec des mesures d'hygiène irréprochables à Lyon

Au Spa Au bout du monde, nous mettons tout en œuvre pour vous offrir une expérience de hammam privatif en toute sérénité, dans un cadre parfaitement respectueux des normes sanitaires. Conscients de l’importance de garantir votre sécurité et votre bien-être, nous avons mis en place des mesures rigoureuses pour que vous puissiez profiter pleinement de ce moment de détente.

Voici les principales précautions prises dans notre établissement :

Gel hydroalcoolique : Disponible et obligatoire à l’entrée pour assurer une bonne hygiène des mains.

Disponible et obligatoire à l’entrée pour assurer une bonne hygiène des mains. Prise de température : Effectuée systématiquement à chaque entrée dans le spa.

Effectuée systématiquement à chaque entrée dans le spa. Désinfection après chaque passage : Le hammam, les cabines de soin et les espaces communs sont soigneusement nettoyés et désinfectés entre chaque prestation.

Le hammam, les cabines de soin et les espaces communs sont soigneusement nettoyés et désinfectés entre chaque prestation. Huiles essentielles : Diffusées dans le hammam et le sauna (eucalyptus, menthe poivrée, citron, ravintsara, tea tree) pour leurs propriétés purifiantes et apaisantes.

Diffusées dans le hammam et le sauna (eucalyptus, menthe poivrée, citron, ravintsara, tea tree) pour leurs propriétés purifiantes et apaisantes. Port du masque : Obligatoire dans les espaces de circulation pour garantir la sécurité de tous.

Obligatoire dans les espaces de circulation pour garantir la sécurité de tous. Renouvellement de l’air : L’air est constamment filtré et renouvelé grâce à un système de ventilation performant.

Ces mesures sont appliquées avec soin pour vous permettre de retrouver vos instants de bien-être avec tranquillité. Après cette période particulière, nous pensons qu’il est essentiel de renouer avec des moments de détente et de sérénité. Nous vous remercions pour votre compréhension et votre coopération.

Bonne détente et prenez soin de vous.

Complétez votre rituel avec un gommage et un massage

Le hammam est la préparation idéale avant de poursuivre avec un gommage corporel aux fruits de la passion ou un massage du monde. Le gommage exfolie la peau en profondeur, éliminant les cellules mortes et laissant votre épiderme doux et renouvelé. Associé à un massage, ce rituel vous transporte dans une véritable parenthèse de sérénité, où votre corps et votre esprit retrouvent équilibre et bien-être.

Votre hammam privatif à Lyon

Découvrez l’expérience unique d’un hammam privatif au Spa Au bout du monde. Situé à Lyon, dans le 1er arrondissement, sur les quais de Saône, à 5mn de l'Hôtel de Ville, notre établissement vous propose un moment de bien-être exclusif dans un cadre chaleureux et intimiste. Réservez dès maintenant votre séance pour profiter de tous les bienfaits du hammam, associé à des soins de qualité qui sublimeront votre expérience. Offrez-vous une pause ressourçante et inoubliable.